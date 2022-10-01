ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2022, 14:00
25561

Минобороны РФ: Союзные войска отведены из Красного Лимана из-за угрозы окружения

Союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах. Однако, как уточнил Конашенков, ВСУ удалось ввести резервы и продолжить наступление.

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населённого пункта Красный Лиман (ДНР) на более выгодные рубежи", — заявил офицер.

Пушилин: Подкрепление к Красному Лиману скоро подтянется
Пушилин: Подкрепление к Красному Лиману скоро подтянется

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман оказался в полукольце украинских военных. Новости с фронта он также назвал "неприятными", однако, по его словам, необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на собственных ошибках.

BannerImage

ТАСС / Гердо Владимир

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar