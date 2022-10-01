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1 октября, 14:00

Минобороны РФ: Союзные войска отведены из Красного Лимана из-за угрозы окружения

Союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей, в связи с угрозой окружения. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах. Однако, как уточнил Конашенков, ВСУ удалось ввести резервы и продолжить наступление.

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населённого пункта Красный Лиман (ДНР) на более выгодные рубежи", — заявил офицер.

Пушилин: Подкрепление к Красному Лиману скоро подтянется

Пушилин: Подкрепление к Красному Лиману скоро подтянется

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман оказался в полукольце украинских военных. Новости с фронта он также назвал "неприятными", однако, по его словам, необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на собственных ошибках.

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ТАСС / Гердо Владимир

Артур Белкин

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