Почти 400 украинских семей могут остаться на улице по вине Минобороны Британии
Daily Mail: Минобороны Британии отказалось селить украинских беженцев в дома ведомства
Министерство обороны Великобритании отказывается расселять беженцев с Украины в пустые дома, которые находятся в собственности ведомства. Об этом пишет Daily Mail.
Издание подчёркивает, что это происходит несмотря на многочисленные уговоры местных властей. Так, глава совета графства Уилтшир Ричард Клевер на протяжении последних месяцев пытается убедить ведомство передать дома беженцам, особенно те, что пустуют уже несколько лет.
"Я сейчас нахожусь на грани кризиса жилья. У меня 360 украинских семей, которым, скорее всего, нужно покинуть принявшие их семьи", — заявил Клевер.
Ранее лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал украинских беженцев, которые, по его словам, пользуются всеми благами ФРГ и эксплуатируют страну.
ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski