"Идёт вразрез с олимпийскими принципами": Матыцин назвал неконструктивным предложение МОК вернуть россиян

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что заявление президента МОК Томаса Баха о возможности возвращения российских спортсменов на международную арену противоречит олимпийским принципам. Об этом он рассказал журналистам.

Накануне президент МОК Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с одним условием. Им предписано осудить проведение военной спецоперации на территории Украины.