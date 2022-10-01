"Идёт вразрез с олимпийскими принципами": Матыцин назвал неконструктивным предложение МОК вернуть россиян
Матыцин: Последнее заявление Баха идёт вразрез с олимпийскими принципами
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что заявление президента МОК Томаса Баха о возможности возвращения российских спортсменов на международную арену противоречит олимпийским принципам. Об этом он рассказал журналистам.
Накануне президент МОК Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с одним условием. Им предписано осудить проведение военной спецоперации на территории Украины.
"Мы пока не видим конструктивного решения со стороны МОК. С моей точки зрения, последнее заявление идёт вразрез с олимпийскими принципами — обеспечить равные права спортсменам любой национальности и принадлежности любому государству. Основная задача международного олимпийского движения независимо от взглядов, вероисповедания и гражданства предоставлять равный доступ", — сказал Матыцин.
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В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Метцель Михаил