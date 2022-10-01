Шоу с жидким азотом в университете обернулось мощным взрывом, пострадало 10 детей

В культурном центре на северо-востоке Каталонии в ходе научного эксперимента произошёл взрыв, в результате ЧП пострадало 18 человек, десять из них — дети. Об этом сообщает газета El Pais.

Взрыв в результате уличного химического эксперимента в провинции Жирона (Каталония). Видео © Twitter / @gancho213

По данным издания, физик Дани Хименес из университета Жироны выступал перед аудиторией в 300 человек. Учёный показывал, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду, но в ходе эксперимента ёмкость со смесью внезапно рванула.

Все пострадавшие были госпитализированы. Помощник Хименеса также был серьёзно ранен, сообщает El Pais.