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1 октября, 11:27

На Украине собрались топить дома биомассой и мусором

Глава "Нафтогаза Украины" предложил топить дома биомассой и мусором вместо газа

Глава правления украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в следующем сезоне государство может перейти на отапливание домов мусором, пишет "Укринформ". По словам менеджера, использование альтернативных источников энергии выгоднее закупок газа.

В пример Ветренко привёл строящиеся в Житомире ТЭЦ, которые планируют использовать биомассу, бытовой мусор и щепу. Совокупная мощность предприятий будет составлять 50 мегаватт.

"Опыт Житомира (город на Украине. — Прим. Лайфа.) показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор", — заявил он.

Средства же на подобные стройки выделяются иностранными государствами. По его словам, подобные проекты намного выгоднее привычных методов выработки энергии.

"Важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее, потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — два-три месяца", — пояснил Ветренко.

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Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна успешно пройдёт грядущий осенне-зимний период. Правительство закупило газ, уголь, а также генераторы для отопления домов страны.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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