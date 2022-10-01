Возглавляемая Игнашевичем "Балтика" после победы над "Уфой" стала лидером Первой лиги

Калининградская "Балтика" в выездном матче 12-го тура первенства России по футболу в Первом дивизионе победила "Уфу". Встреча, состоявшаяся на стадионе "Нефтяник", завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола футболисты "Балтики" забили на последних минутах встречи. Отличились Кирилл Маляров и вышедший на замену во втором тайме Данил Клёнкин. При этом "Уфа" с 54-й минуты играла в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён хавбек башкирской команды Андрей Никитин.