Возглавляемая Игнашевичем "Балтика" после победы над "Уфой" стала лидером Первой лиги
Калининградская "Балтика" в выездном матче 12-го тура первенства России по футболу в Первом дивизионе победила "Уфу". Встреча, состоявшаяся на стадионе "Нефтяник", завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Оба гола футболисты "Балтики" забили на последних минутах встречи. Отличились Кирилл Маляров и вышедший на замену во втором тайме Данил Клёнкин. При этом "Уфа" с 54-й минуты играла в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён хавбек башкирской команды Андрей Никитин.
Калининградский клуб набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Первой лиги. "Уфа" с 13 баллами занимает 12-е место.
Добавим, что "Балтика", которую возглавляет бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич, не выступала в сильнейшем дивизионе чемпионата России с 1998 года.
ФК "Балтика"