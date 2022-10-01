Мобилизованные астраханцы проходят боевую подготовку в Чечне
Мобилизованные астраханцы прибыли в Чечню. Обложка © t.me / Пресс-служба Губернатора АО
Жители Астрахани, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку в Чеченской Республике. Как рассказали в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина, бойцов уже обеспечили всем необходимым.
"Астраханцев, призванных на военную службу по частичной мобилизации, расположили в селе Борзой Шатойского района Чеченской Республики. В воинском формировании бойцы поставлены на все виды довольствия, уже получили обмундирование и приступают к проведению боевого слаживания подразделения", — сказано в сообщении.
Как подчеркнули в администрации, на данный момент мужчины проходят обучение и восстанавливают боевые навыки, а потом они будут распределены по назначению. Сами бойцы рассказали, что условия для проживания в части хорошие, они обеспечены всем необходимым.
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Ранее Лайф рассказывал, что мобилизованные из Ленинградской области проходят военную подготовку на общевойсковом полигоне Западного военного округа. Многие бойцы ещё несколько дней назад слабо представляли себе, как управляться с гранатомётом, а теперь благодаря тренировкам отрабатывают меткость на учебных мишенях.