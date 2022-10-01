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1 октября, 11:23

Мобилизованные астраханцы проходят боевую подготовку в Чечне

<p>Мобилизованные астраханцы прибыли в Чечню. Обложка © t.me / Пресс-служба <a href="https://t.me/governorspressoffice/4173" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Губернатора АО</a></p>

Мобилизованные астраханцы прибыли в Чечню. Обложка © t.me / Пресс-служба Губернатора АО

Жители Астрахани, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку в Чеченской Республике. Как рассказали в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина, бойцов уже обеспечили всем необходимым.

"Астраханцев, призванных на военную службу по частичной мобилизации, расположили в селе Борзой Шатойского района Чеченской Республики. В воинском формировании бойцы поставлены на все виды довольствия, уже получили обмундирование и приступают к проведению боевого слаживания подразделения", — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в администрации, на данный момент мужчины проходят обучение и восстанавливают боевые навыки, а потом они будут распределены по назначению. Сами бойцы рассказали, что условия для проживания в части хорошие, они обеспечены всем необходимым.

  • Бойцы обеспечены всем необходимым. Фото © t.me / Пресс-служба Губернатора АО
    Бойцы обеспечены всем необходимым. Фото © t.me / Пресс-служба Губернатора АО
  • Бойцы обеспечены всем необходимым. Фото © t.me / Пресс-служба Губернатора АО
    Бойцы обеспечены всем необходимым. Фото © t.me / Пресс-служба Губернатора АО
  • Бойцы обеспечены всем необходимым. Фото © t.me / Пресс-служба Губернатора АО
    Бойцы обеспечены всем необходимым. Фото © t.me / Пресс-служба Губернатора АО

Бойцы обеспечены всем необходимым. Фото © t.me / Пресс-служба Губернатора АО

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Стрельба из пулемётов и гранатомётов: Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР

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Оксана Попова

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