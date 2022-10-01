Британия вызвалась помочь Дании в расследовании диверсий на "Северных потоках"

Великобритания предложила свою помощь Дании в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Лиз Трасс по итогам её встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен.