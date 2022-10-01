Британия вызвалась помочь Дании в расследовании диверсий на "Северных потоках"
Великобритания предложила свою помощь Дании в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Лиз Трасс по итогам её встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен.
"Лидеры сходятся во мнении о том, что инциденты явно представляют собой диверсию. Премьер-министр (Лиз Трасс. — Прим. Лайфа) предложила помощь Соединённого Королевства в осуществлении идущего сейчас расследования", — говорится в сообщении.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
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