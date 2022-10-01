Норвегия начала прокачку газа в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe
Прокачка газа по трубопроводу Baltic Pipe началась 1 октября с норвежского шельфа в Польшу. Об этом говорится в сообщении польского оператора GAZ-System.
"Как и было обещано более шести лет назад, мы сдержали своё слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe", — сообщается в тексте релиза.
На первых порах Польша будет получать по этому трубопроводу 62,4 млн кубометров газа в сутки. Полная же мощность объекта составляет 10 миллиардов кубометров в год.
Ранее стало известно, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.
ТАСС / АР / MARCIN BIELECKI