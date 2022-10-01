Норвегия начала прокачку газа в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe

Прокачка газа по трубопроводу Baltic Pipe началась 1 октября с норвежского шельфа в Польшу. Об этом говорится в сообщении польского оператора GAZ-System.

"Как и было обещано более шести лет назад, мы сдержали своё слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe", — сообщается в тексте релиза.