Готовившего покушение на Токаева приговорили к 17 годам заключения
Готовившего покушение на президента Казахстана Токаева приговорили к 17 годам тюрьмы
Подозреваемого в подготовке убийства президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева приговорили к 17 годам заключения, говорится на сайте суда Астаны. Инстанция не разглашает имя осуждённого, однако, как пишет "Sputnik-Казахстан", им является бывший член адвокатской коллегии столицы Аян Атыгаев, также работавший журналистом в двух изданиях.
Его признали виновным по восьми статьям Уголовного кодекса республики:
- государственная измена (ст. 175 ч. 1 УК РК);
- контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (ст. 286 ч. 2 п. 4 УК РК);
- незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору (ст. 287 ч. 4 УК РК);
- приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ, совершённое группой лиц по предварительному сговору (ст. 24 ч. 1-288 ч. 2 УК РК);
- приготовление к посягательству на жизнь Президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность (ст. 24 ч. 1-178 УК РК);
- приготовление к акту терроризма (ст. 24 ч. 1-255 ч. 4 УК РК);
- приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих (ст. 24 ч.1-380-1 ч. 2 п.1 УК РК);
- незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах (ст. 296 ч. 4 УК РК).
Отбывать свой срок Атыгаев будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Весной Комитет Госбезопасности Казахстана сообщал о задержании агента иностранной разведки, целью которого было убийство президента страны, а также ряда чиновников и силовиков. Как сообщили в ведомстве, у него нашли снайперскую винтовку.
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