Готовившего покушение на Токаева приговорили к 17 годам заключения

Подозреваемого в подготовке убийства президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева приговорили к 17 годам заключения, говорится на сайте суда Астаны. Инстанция не разглашает имя осуждённого, однако, как пишет "Sputnik-Казахстан", им является бывший член адвокатской коллегии столицы Аян Атыгаев, также работавший журналистом в двух изданиях.