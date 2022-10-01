НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 10:58

Готовившего покушение на Токаева приговорили к 17 годам заключения

Готовившего покушение на президента Казахстана Токаева приговорили к 17 годам тюрьмы

Подозреваемого в подготовке убийства президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева приговорили к 17 годам заключения, говорится на сайте суда Астаны. Инстанция не разглашает имя осуждённого, однако, как пишет "Sputnik-Казахстан", им является бывший член адвокатской коллегии столицы Аян Атыгаев, также работавший журналистом в двух изданиях.

Его признали виновным по восьми статьям Уголовного кодекса республики:

  • государственная измена (ст. 175 ч. 1 УК РК);
  • контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (ст. 286 ч. 2 п. 4 УК РК);
  • незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору (ст. 287 ч. 4 УК РК);
  • приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ, совершённое группой лиц по предварительному сговору (ст. 24 ч. 1-288 ч. 2 УК РК);
  • приготовление к посягательству на жизнь Президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность (ст. 24 ч. 1-178 УК РК);
  • приготовление к акту терроризма (ст. 24 ч. 1-255 ч. 4 УК РК);
  • приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих (ст. 24 ч.1-380-1 ч. 2 п.1 УК РК);
  • незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах (ст. 296 ч. 4 УК РК).

Отбывать свой срок Атыгаев будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

День первого президента исключён из числа госпраздников Казахстана

День первого президента исключён из числа госпраздников Казахстана

Весной Комитет Госбезопасности Казахстана сообщал о задержании агента иностранной разведки, целью которого было убийство президента страны, а также ряда чиновников и силовиков. Как сообщили в ведомстве, у него нашли снайперскую винтовку.

Обложка ©

Unsplsh.com

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров