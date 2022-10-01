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1 октября, 09:53

Российского рэпера GONE.Fludd засняли в банке в казахстанском Актобе

<p>GONE.Fludd. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

GONE.Fludd. Фото © Telegram / SHOT

28-летний рэпер GONE.Fludd (Александр Смирнов) находится в Казахстане, местные жители увидели музыканта в отделении банка Kaspi в городе Актобе. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, большинство уехавших в страну россиян нередко обращаются в банки после пересечения границы. Многие пытаются приобрести местную банковскую карту, чтобы было удобнее расплачиваться.

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Ранее Лайф писал, что Макс +100500 хотел уехать в Казахстан, однако его не пустили на контрольно-пропускном пункте Илек у Оренбурга. По словам очевидцев, блогера видели идущим пешком с несчастным видом обратно от КПП.

Ирина Фальке

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