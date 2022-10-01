Российского рэпера GONE.Fludd засняли в банке в казахстанском Актобе
GONE.Fludd. Фото © Telegram / SHOT
28-летний рэпер GONE.Fludd (Александр Смирнов) находится в Казахстане, местные жители увидели музыканта в отделении банка Kaspi в городе Актобе. Об этом сообщает SHOT.
По словам очевидцев, большинство уехавших в страну россиян нередко обращаются в банки после пересечения границы. Многие пытаются приобрести местную банковскую карту, чтобы было удобнее расплачиваться.
Ранее Лайф писал, что Макс +100500 хотел уехать в Казахстан, однако его не пустили на контрольно-пропускном пункте Илек у Оренбурга. По словам очевидцев, блогера видели идущим пешком с несчастным видом обратно от КПП.