Российского рэпера GONE.Fludd засняли в банке в казахстанском Актобе

28-летний рэпер GONE.Fludd (Александр Смирнов) находится в Казахстане, местные жители увидели музыканта в отделении банка Kaspi в городе Актобе. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, большинство уехавших в страну россиян нередко обращаются в банки после пересечения границы. Многие пытаются приобрести местную банковскую карту, чтобы было удобнее расплачиваться.