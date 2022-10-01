Гол Дениса Макарова признали лучшим в чемпионате России в сентябре

Гол полузащитника московского "Динамо" Дениса Макарова признан лучшим в чемпионате России по футболу в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Призом был отмечен победный гол 24-летнего хавбека в ворота екатеринбургского "Урала" в матче восьмого тура. Также на приз претендовали Александр Соболев ("Спартак"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Малком ("Зенит"), Ираклий Квеквескири ("Факел"), Даниил Уткин ("Ростов") и Бернард Бериша ("Ахмат").

При этом мнения участников голосования разделились. Эксперты РПЛ выбрали гол Макарова, комментаторы телеканала "Матч Премьер" высказались за Квеквескири, болельщики — за Соболева. По правилам премии в случае равенства голосов лучшим признаётся футболист, которого называют эксперты РПЛ.