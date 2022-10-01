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1 октября, 09:50

Гол Дениса Макарова признали лучшим в чемпионате России в сентябре

Гол полузащитника московского "Динамо" Дениса Макарова признан лучшим в чемпионате России по футболу в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Призом был отмечен победный гол 24-летнего хавбека в ворота екатеринбургского "Урала" в матче восьмого тура. Также на приз претендовали Александр Соболев ("Спартак"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Малком ("Зенит"), Ираклий Квеквескири ("Факел"), Даниил Уткин ("Ростов") и Бернард Бериша ("Ахмат").

При этом мнения участников голосования разделились. Эксперты РПЛ выбрали гол Макарова, комментаторы телеканала "Матч Премьер" высказались за Квеквескири, болельщики — за Соболева. По правилам премии в случае равенства голосов лучшим признаётся футболист, которого называют эксперты РПЛ.

Спартаковец Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре

Спартаковец Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре

В 2021 году Макаров перешёл в "Динамо" из казанского "Рубина". За бело-голубых полузащитник провёл 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Обложка ©

ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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