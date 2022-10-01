Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему замглавы Херсонской области
Путин посмертно присвоил звание Героя России замглавы Херсонской области Катериничеву
Алексей Катериничев. Фото © МЧС России
Глава государства Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Администрации Херсонской области Алексею Катериничеву посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)", — сказано в документе.
На официальном сайте МЧС России напомнили, что ранее Катериничев работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Он принимал участие в контртеррористических и специальных операциях, а за проявленные мужество и героизм неоднократно награждён боевыми орденами и медалями, кавалер трёх орденов Мужества.
Первый заместитель главы Администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб вчера в результате ракетного удара ВСУ по Херсону. Удар был нанесён конкретно по комнате, где жил Катериничев. На своей должности он проработал всего полтора месяца.