Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему замглавы Херсонской области

Глава государства Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Администрации Херсонской области Алексею Катериничеву посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)", — сказано в документе.

На официальном сайте МЧС России напомнили, что ранее Катериничев работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Он принимал участие в контртеррористических и специальных операциях, а за проявленные мужество и героизм неоднократно награждён боевыми орденами и медалями, кавалер трёх орденов Мужества.