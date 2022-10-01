Швеция и Финляндия в октябре обсудят с Турцией вопрос вступления в НАТО

Делегации Швеции, Финляндии и Турции могут провести встречу по вопросу членства Скандинавских стран в НАТО уже в октябре. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, слова которого приводит турецкое издание Hürriyet.

"Мы, конечно, надеемся, что члены НАТО завершат процесс рассмотрения нашей заявки как можно быстрее. На данный момент у нас хороший результат. Осталось одобрение парламентов двух стран: Турции и Венгрии. Ожидается, что следующее заседание состоится в октябре", — заявил Хаависто.

Он также заметил, что прошедшая в августе встреча в Хельсинки принесла "прогресс" в данном вопросе, однако в её подробности дипломат вдаваться не стал.