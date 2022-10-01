Швеция и Финляндия в октябре обсудят с Турцией вопрос вступления в НАТО
Делегации Швеции, Финляндии и Турции могут провести встречу по вопросу членства Скандинавских стран в НАТО уже в октябре. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, слова которого приводит турецкое издание Hürriyet.
"Мы, конечно, надеемся, что члены НАТО завершат процесс рассмотрения нашей заявки как можно быстрее. На данный момент у нас хороший результат. Осталось одобрение парламентов двух стран: Турции и Венгрии. Ожидается, что следующее заседание состоится в октябре", — заявил Хаависто.
Он также заметил, что прошедшая в августе встреча в Хельсинки принесла "прогресс" в данном вопросе, однако в её подробности дипломат вдаваться не стал.
Напомним, Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала боевых действий России на Украине. Однако в мае послы этих стран передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Для вступления в альянс необходимо согласие всех государств, входящих в него. Против выступает Турция.
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