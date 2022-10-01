Путин поприветствовал участников церемонии открытия памятника биологу Ермольевой

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии открытия памятника эпидемиологу и микробиологу СССР, создательнице антибактериальных и противовирусных препаратов Зинаиде Ермольевой. Событие приурочено к 125-летию со дня её рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Скульптура установлена в Ростове-на-Дону: именно там Ермольева добилась своих первых научных успехов, отметил Путин.

"Благодаря её подвижническому труду, результатам поистине уникальных исследований были спасены миллионы людей. Конечно, отдельной героической страницей её биографии стала организация в годы Великой Отечественной войны производства лекарственных препаратов от холеры. Это подвиг настоящего врача, беззаветно преданного Родине и своему благородному призванию", — говорится в обращении.

Президент также выразил уверенность, что "глубокое осмысление и сбережение научного, творческого наследия Ермольевой станет вкладом в дальнейшее развитие российской медицинской науки и здравоохранения".