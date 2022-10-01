В Москве задержано и отменено более 30 рейсов из-за тумана

В столичных аэропортах задержано и отменено более 30 авиарейсов из-за тумана, который ранним утром накрыл Москву, свидетельствует онлайн-табло " Яндекс.Расписания " на 12:15 мск.

Лидером по этому показателю стал аэропорт "Внуково", где задержано 13 рейсов и ещё пять отменено. В "Шереметьево" позже запланированного вылетят шесть рейсов, ещё два — отменено. В аэропорту "Домодедово" задерживается два рейса, ещё три отменены.