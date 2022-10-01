НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 09:20

В Москве задержано и отменено более 30 рейсов из-за тумана

В столичных аэропортах задержано и отменено более 30 авиарейсов из-за тумана, который ранним утром накрыл Москву, свидетельствует онлайн-табло "Яндекс.Расписания" на 12:15 мск.

Лидером по этому показателю стал аэропорт "Внуково", где задержано 13 рейсов и ещё пять отменено. В "Шереметьево" позже запланированного вылетят шесть рейсов, ещё два — отменено. В аэропорту "Домодедово" задерживается два рейса, ещё три отменены.

В Гидрометцентре раскрыли причину появления густого тумана в Подмосковье

В Гидрометцентре раскрыли причину появления густого тумана в Подмосковье

Ранее Лайф сообщал, что жителей Москвы 1 октября ожидает тёплый день, воздух прогреется до 16 градусов, однако не исключены небольшие дожди и туманы.

Обложка ©

ТАСС / Савостьянов Сергей

Артур Белкин
  • Новости
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров