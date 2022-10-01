Российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина включили в список лучших хоккеистов НХЛ в XXI веке. Рейтинг за каждое десятилетие, начиная с 1920-х годов, составило издание The Hockey Writers.

При составлении списков учитывались статистика хоккеистов, а также их достижения и вклад в успехи команды. Овечкин попал в список лучших игроков в 2000-е и 2010-е годы. В рейтинг также попали ещё два представителя России — Евгений Малкин и Павел Дацюк.

Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером. С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли.