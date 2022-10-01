"Пасмурно, дождливо, но тепло": Москвичам пообещали до +16 в первый день октября

В первый день октября жителей и гостей столицы ожидает 16 градусов тепла, небольшой дождь и туманы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В первый день октября столичный регион окажется под влиянием тёплой периферии очередного циклонического вихря, выходящего своим центром с юго-запада в районы Смоленской области. Он сохранит погоду облачной, пройдут дожди, а температура ожидается на 2-3 °C выше климатической нормы", — отметил эксперт.

Пока в Москве термометры будут показывать от 14 до 16 градусов тепла, в столичном регионе ожидается +12…+17. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.