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1 октября, 08:03

"Пасмурно, дождливо, но тепло": Москвичам пообещали до +16 в первый день октября

Синоптик Леус пообещал тёплую погоду в Москве 1 октября

В первый день октября жителей и гостей столицы ожидает 16 градусов тепла, небольшой дождь и туманы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В первый день октября столичный регион окажется под влиянием тёплой периферии очередного циклонического вихря, выходящего своим центром с юго-запада в районы Смоленской области. Он сохранит погоду облачной, пройдут дожди, а температура ожидается на 2-3 °C выше климатической нормы", — отметил эксперт.

Пока в Москве термометры будут показывать от 14 до 16 градусов тепла, в столичном регионе ожидается +12…+17. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

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Кстати, ранее москвичей предупредили о приближении барического дна. По прогнозам, за первые три дня октября в регионе выпадет практически половина месячной нормы осадков. А во вторник, 4 октября, в столице пройдёт холодный фронтальный раздел с локальным скоротечным дождём, в результате чего дневная температура опустится до 8–13 градусов выше нуля.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николь Вербер

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