Корабли Китая вошли в зону у спорных островов Сенкаку и пробыли там 11 часов

Два патрульных корабля морской полиции Китая были замечены возле спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, эту зону Япония считает своими территориальными водами. Об этом пишет агентство Kyodo.

Кроме того, ещё два китайских корабля несли патруль в акватории, прилегающей к спорной зоне. По данным издания, одно из судов имеет на борту оборудование, похожее на автоматическую пушку. Пробыв возле Сенкаку около 11 часов, корабли КНР взяли обратный курс.