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1 октября, 07:57

Корабли Китая вошли в зону у спорных островов Сенкаку и пробыли там 11 часов

Два патрульных корабля морской полиции Китая были замечены возле спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, эту зону Япония считает своими территориальными водами. Об этом пишет агентство Kyodo.

Кроме того, ещё два китайских корабля несли патруль в акватории, прилегающей к спорной зоне. По данным издания, одно из судов имеет на борту оборудование, похожее на автоматическую пушку. Пробыв возле Сенкаку около 11 часов, корабли КНР взяли обратный курс.

Япония выразила протест КНР из-за исследований на спорной территории

Япония выразила протест КНР из-за исследований на спорной территории

Ранее сообщалось, что в начале июля этого года в Восточно-Китайском море недалеко от спорных островов Сенкаку замечены военные корабли КНР и России. По данным Министерства обороны Японии, вторжения в территориальные воды не было.

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Getty Images / TPG

Татьяна Миссуми

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