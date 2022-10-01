Корабли Китая вошли в зону у спорных островов Сенкаку и пробыли там 11 часов
Два патрульных корабля морской полиции Китая были замечены возле спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, эту зону Япония считает своими территориальными водами. Об этом пишет агентство Kyodo.
Кроме того, ещё два китайских корабля несли патруль в акватории, прилегающей к спорной зоне. По данным издания, одно из судов имеет на борту оборудование, похожее на автоматическую пушку. Пробыв возле Сенкаку около 11 часов, корабли КНР взяли обратный курс.
Ранее сообщалось, что в начале июля этого года в Восточно-Китайском море недалеко от спорных островов Сенкаку замечены военные корабли КНР и России. По данным Министерства обороны Японии, вторжения в территориальные воды не было.
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