В США замечены первые предвестники скорого конца единства НАТО по Украине
The Hill предрёк скорый конец единству НАТО в отношении Украины
Единство НАТО в отношении Украины может разрушиться из-за нарастающих проблем в мировой экономике, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill.
"По мере того как экономические проблемы охватывают страны альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться", — отмечает автор.
Одним из первых звоночков стала позиция Турции, которая блокирует вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Также ситуация с вывозом зерна с Украины в больших объёмах и по низким ценам вызвала негативную реакцию европейских фермеров, продолжает Молони.
Журналист напоминает и о том, что партнёры по НАТО были обескуражены решением Белого дома внезапно покинуть Афганистан без консультаций с ним. Это ставит США в позицию ненадёжного союзника, добавляет автор публикации.
Ранее сообщалось, что для Соединённых Штатов стало неожиданностью решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление его страны в НАТО. Это был "сюрприз" для Белого дома. Главный вопрос — риск вовлечения американских военных в боевые действия. К этому их будет обязывать Устав Североатлантического альянса.
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