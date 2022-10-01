В США замечены первые предвестники скорого конца единства НАТО по Украине

Единство НАТО в отношении Украины может разрушиться из-за нарастающих проблем в мировой экономике, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill.

"По мере того как экономические проблемы охватывают страны альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться", — отмечает автор.

Одним из первых звоночков стала позиция Турции, которая блокирует вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Также ситуация с вывозом зерна с Украины в больших объёмах и по низким ценам вызвала негативную реакцию европейских фермеров, продолжает Молони.

Журналист напоминает и о том, что партнёры по НАТО были обескуражены решением Белого дома внезапно покинуть Афганистан без консультаций с ним. Это ставит США в позицию ненадёжного союзника, добавляет автор публикации.