"Он копает яму США": Британцы призвали Байдена "заткнуться" после угроз Путину

Не все читатели британской газеты Daily Mail поверили в предупреждение президента США Джо Байдена лидера России Владимира Путина о готовности альянса защищать каждый дюйм территории НАТО. Многие из них в очередной раз усмехнулись над американским лидером и посоветовали ему замолчать.

"Байдену нужно просто заткнуться", — написал один из пользователей.

"Джо... вы копаете США яму, с которой вам не придётся иметь дело", — предупредил комментатор.

"Если мы придём к третьей мировой войне по вине Байдена, то в ближайшие два года каждый избиратель-демократ должен похлопать себя по плечу. Хорошая работа, ребята, вы можете пройти путь от слабоумного Джо Байдена, худшего президента в американской истории для Америки, до худшего лидера в мировой истории", — предрёк Bill Li.

Также другая часть пользователей считает, что "деменция Джо" не даёт перейти Москве и Киеву к переговорам. Как указал один из комментаторов, американского президента нужно снять с должности ранее, чем он втянет весь мир в ядерную войну.