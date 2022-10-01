Первая россиянка родилась в Донецке после воссоединения ДНР с РФ

В Донецком республиканском центре охраны материнства и детства появилась на свет первая после вступления ДНР в состав России гражданка РФ. Малышку назвали Полина.

Первая россиянка, рождённая в Донецкой Народной Республике после воссоединения с Россией. Видео © Rutube / "Первый республиканский"

Вес и рост новорождённой находятся в норме — 3350 гр и 52 см. Врачи отмечают, что девочка очень спокойная. Отвечая на вопрос журналистов, "мама первой россиянки Донбасса" призналась, что испытывает необычные ощущения.

"Уверен, что Полина вырастет настоящей патриоткой нашей Родины! Поздравляю родителей и новую гражданку РФ Полину!" — прокомментировал это событие в телеграм-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.