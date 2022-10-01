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1 октября, 08:43
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Министр обороны ФРГ напомнила о 30 членах НАТО после просьбы Зеленского

Министр обороны ФРГ заявила, что Берлин не сможет одобрить заявку Киева на членство в НАТО

<p>Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official</p>

Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Просьба главы Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса, заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

"Украина вольна выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Эта просьба приветствуется. <…> Однако есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу, и это не единичное решение Германии", — сказала она журналистам в ходе совместного брифинга с молдавским коллегой Анатолием Носатым в Кишинёве.

Кроме того, Ламбрехт добавила, что в расчёт также необходимо брать и события на Украине.

"Клоун": Британцев разозлила заявка Зеленского на вступление Украины в НАТО

"Клоун": Британцев разозлила заявка Зеленского на вступление Украины в НАТО

Как рассказывал Лайф, неожиданное решение Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

Николь Вербер

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