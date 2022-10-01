Министр обороны ФРГ напомнила о 30 членах НАТО после просьбы Зеленского
Министр обороны ФРГ заявила, что Берлин не сможет одобрить заявку Киева на членство в НАТО
Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Просьба главы Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса, заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.
"Украина вольна выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Эта просьба приветствуется. <…> Однако есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу, и это не единичное решение Германии", — сказала она журналистам в ходе совместного брифинга с молдавским коллегой Анатолием Носатым в Кишинёве.
Кроме того, Ламбрехт добавила, что в расчёт также необходимо брать и события на Украине.
Как рассказывал Лайф, неожиданное решение Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.