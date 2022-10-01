Министр обороны ФРГ напомнила о 30 членах НАТО после просьбы Зеленского

"Украина вольна выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Эта просьба приветствуется. <…> Однако есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу, и это не единичное решение Германии", — сказала она журналистам в ходе совместного брифинга с молдавским коллегой Анатолием Носатым в Кишинёве.