Сборная США по баскетболу 11-й раз выиграла женский чемпионат мира
Женская сборная США по баскетболу разгромила команду Китая в финале чемпионата мира со счётом 83:61. Первенство проходило в австралийском Сиднее.
В составе американок самой результативной стала Эйжа Уилсон, набравшая 19 очков. Её же признали самым ценным игроком (MVP) всего турнира.
Бронзовые медали завоевали австралийские баскетболистки. В матче за третье место хозяйки паркета разгромила команду Канады со счётом 95:65.
Женская сборная США по баскетболу стала чемпионом мира четвёртый раз подряд и 11-й раз за всю историю. Она является самой титулованной командой планеты. Шесть побед — в активе наших спортсменок, которых на этот раз не допустили до участия в соревнованиях.
FIBA