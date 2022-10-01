Сборная США по баскетболу 11-й раз выиграла женский чемпионат мира

Женская сборная США по баскетболу стала чемпионом мира четвёртый раз подряд и 11-й раз за всю историю. Она является самой титулованной командой планеты. Шесть побед — в активе наших спортсменок, которых на этот раз не допустили до участия в соревнованиях.