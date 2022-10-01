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1 октября, 08:28

Китайский посол мемом назвал виновника аварий на "Северных потоках"

Китайский посол Цао И высмеял мемом позицию Запада по "Северным потокам"

<p>Китайский посол Цао И высмеял мемом позицию Запада по "Северным потокам". Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CaoYi_MFA/status/1576044349011345409?s=20&t=s92b3e7_IVI9P7Tx2fosrg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CaoYi_MFA</a></p>

Китайский посол Цао И высмеял мемом позицию Запада по "Северным потокам". Фото © Twitter / CaoYi_MFA

Китайский посол в Ливане Цао И высмеял позицию Запада касательно инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Он намекнул на причастность США к произошедшему, опубликовав мем в "Твиттере".

"Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что они уничтожат их? — США! — Кому выгодно их уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы понятия не имеем!", — написано в опубликованном меме.

Патрушев допустил причастность западных спецслужб к взрывам на "Северных потоках"

Патрушев допустил причастность западных спецслужб к взрывам на "Северных потоках"

Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.

Оксана Попова

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