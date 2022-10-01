Китайский посол мемом назвал виновника аварий на "Северных потоках"
Китайский посол Цао И высмеял мемом позицию Запада по "Северным потокам"
Китайский посол Цао И высмеял мемом позицию Запада по "Северным потокам". Фото © Twitter / CaoYi_MFA
Китайский посол в Ливане Цао И высмеял позицию Запада касательно инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Он намекнул на причастность США к произошедшему, опубликовав мем в "Твиттере".
"Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что они уничтожат их? — США! — Кому выгодно их уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы понятия не имеем!", — написано в опубликованном меме.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.