Китайский посол мемом назвал виновника аварий на "Северных потоках"

Китайский посол в Ливане Цао И высмеял позицию Запада касательно инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Он намекнул на причастность США к произошедшему, опубликовав мем в "Твиттере".

"Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что они уничтожат их? — США! — Кому выгодно их уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы понятия не имеем!", — написано в опубликованном меме.