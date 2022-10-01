Шаповалов впервые в сезоне вышел в финал турнира АТР
Канадский теннисист российского происхождения Денис Шаповалов в полуфинале турнира в Сеуле победил Дженсона Бруксби из США со счётом 7:5, 6:4. Призовой фонд соревнований Eugene Korea Open Tennis Championships, проходящих на хардовом покрытии, составляет 1,1 миллиона долларов.
Встреча Шаповалова и Бруксби продолжалась 1 час 35 минут. За это время канадский спортсмен исполнил шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, отдав американцу две свои подачи.
Следующим соперником Шаповалова будет победитель матча между японцем Йосихито Нисиокой и представителем США Александром Ковачевичем. Решающий матч турнира запланирован на воскресенье, 2 октября.
Для 23-летнего канадца финал станет пятым за карьеру на турнирах АТР. На данный момент на счету 24-й ракетки мира только один титул, завоёванный в октябре 2019 года в Стокгольме.
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