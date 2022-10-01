Шаповалов впервые в сезоне вышел в финал турнира АТР

Канадский теннисист российского происхождения Денис Шаповалов в полуфинале турнира в Сеуле победил Дженсона Бруксби из США со счётом 7:5, 6:4. Призовой фонд соревнований Eugene Korea Open Tennis Championships, проходящих на хардовом покрытии, составляет 1,1 миллиона долларов.

Встреча Шаповалова и Бруксби продолжалась 1 час 35 минут. За это время канадский спортсмен исполнил шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, отдав американцу две свои подачи.

Следующим соперником Шаповалова будет победитель матча между японцем Йосихито Нисиокой и представителем США Александром Ковачевичем. Решающий матч турнира запланирован на воскресенье, 2 октября.