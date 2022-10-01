Аксёнов назвал справедливым и "не последним" вхождение четырёх регионов в состав России

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что вхождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России — не что иное, как восстановление исторической справедливости, и оно "не последнее". По его оценке, всё происходит правильно.

"Президент чётко сказал: мы возвращаемся в исторические границы, русский мир возвращается в эти границы... Чувство гордости за страну, за президента, за его решения, на самом деле это всё правильно. Поэтому, слава богу, двигаемся вперёд, уверен, что это не последнее воссоединение", — сказал глава республики на видео, опубликованном его в Telegram-канале.