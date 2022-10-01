В России за сутки выявили 33 186 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за это время 52 628 пациентов, что на 14% меньше в сравнении с 30 сентября. Госпитализированы 2644 человека — на 2,9% меньше, чем днём ранее. Кроме того, скончалось 103 пациента.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 387 372 смертей от вируса, а общее количество заражений достигло 21 018 942. При этом вылечилось 20 093 616 человек.