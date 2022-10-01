В России за сутки выявили 33 186 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 33 186 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Выздоровело за это время 52 628 пациентов, что на 14% меньше в сравнении с 30 сентября. Госпитализированы 2644 человека — на 2,9% меньше, чем днём ранее. Кроме того, скончалось 103 пациента.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 387 372 смертей от вируса, а общее количество заражений достигло 21 018 942. При этом вылечилось 20 093 616 человек.
Ранее вирусолог Валерий Локтев заявил, что Россия преодолеет пик заболеваемости ковидом через месяц. По словам эксперта, он уже достиг максимальных значений и пошёл на спад.
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