В ЛНР задержана корректировщица огня украинских военных по Новоайдару

В ЛНР задержана жительница Новоайдарского района, которая наводила огонь ВСУ на местные гражданские объекты, теперь ей грозит 20 лет тюрьмы. Об этом пишет РИА "Новости".

"Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда ещё счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты Новоайдара", — сообщает источник агентству.

Анастасия Боева задержана в ЛНР за корректировку огня ВСУ. Видео © t.me / РИА Новости

Боева работала вместе с Алексеем Байовым, который был ранее задержан за аналогичное преступление. По их наводке ВСУ обстреляли Новоайдар из американских РСЗО HIMARS 21 сентября. В тот день погиб один мирный житель, другой ранен, также разрушения получили местная инфраструктура, колледж и жилые дома.

"В отношении ударов по Новоайдарскому лесоохотничьему хозяйству и аграрному колледжу я отношусь негативно, считаю это неправильным. Я советую тем, кто пытается передавать какую-либо информацию, не делать этого. Так как это приводит к плачевным результатам, гибнут ни в чём не повинные люди", — сказала Боева.