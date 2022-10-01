Захарова расшифровала для Зеленского ответ Запада на просьбу по НАТО
Захарова: Запад показал готовность "использовать и выбросить" Украину отказом по НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад в очередной раз показал своё истинное лицо и продемонстрировал готовность "использовать и выбросить" Украину, отказав её президенту в ускоренном вступлении страны в НАТО.
"Закон № 1 Запада гласит: "Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить", — написала она в своём телеграм-канале.
Как рассказывал Лайф, неожиданное решение Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ