Хет-трик Гущина принёс "Сан-Хосе" крупную победу над "Вегасом" в предсезонном матче НХЛ

"Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Вегас Голден Найтс" со счётом 7:3 в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на льду "Т-Мобайл-арены" в Лас-Вегасе.

В составе гостей три шайбы забросил российский форвард Даниил Гущин. Теперь на счету 20-летнего хоккеиста, никогда не выступавшего в КХЛ, четыре гола в этой предсезонке.

Победа над "Вегасом" стала четвёртой для "Сан-Хосе" в рамках подготовки к сезону. Ранее "акулы" дважды взяли верх над "Лос-Анджелес Кингз" (3:2 и 3:1) и одолели "Анахайм Дакс" (5:4).