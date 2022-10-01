В офисе Зеленского озвучили возможные сроки вступления Украины в НАТО
Советник Зеленского Арестович назвал возможные сроки вступления Украины в НАТО
Украина может вступить в НАТО в июле следующего года на саммите в Вильнюсе. В этом уверен советник офиса главы государства Алексей Арестович. Он подчеркнул, что после заявки Киева на членство в альянсе "вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась".
"НАТО должно предоставить ещё, возможно, статус кандидата. После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной – кандидатом в НАТО немного сложней", — сказал Арестович в эфире "Фейгин Live"*.
Как рассказывал Лайф, неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
* Признано в России СМИ-иноагентом.
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