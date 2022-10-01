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1 октября, 09:34

В офисе Зеленского озвучили возможные сроки вступления Украины в НАТО

Советник Зеленского Арестович назвал возможные сроки вступления Украины в НАТО

Украина может вступить в НАТО в июле следующего года на саммите в Вильнюсе. В этом уверен советник офиса главы государства Алексей Арестович. Он подчеркнул, что после заявки Киева на членство в альянсе "вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась".

"НАТО должно предоставить ещё, возможно, статус кандидата. После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной – кандидатом в НАТО немного сложней", — сказал Арестович в эфире "Фейгин Live"*.

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Как рассказывал Лайф, неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

* Признано в России СМИ-иноагентом.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Татьяна Миссуми

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