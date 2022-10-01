В офисе Зеленского озвучили возможные сроки вступления Украины в НАТО

Украина может вступить в НАТО в июле следующего года на саммите в Вильнюсе. В этом уверен советник офиса главы государства Алексей Арестович. Он подчеркнул, что после заявки Киева на членство в альянсе "вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась".