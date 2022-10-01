Умер режиссёр Cirque du Soleil, поставивший шоу "Я" Филиппа Киркорова
Умер режиссёр Cirque du Soleil Франко Драгоне, поставивший шоу "Я" Филиппа Киркорова
Режиссёр Франко Драгоне с певцом Филиппом Киркоровым на шоу модельера Валентина Юдашкина в Москве. 2015 год. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Не дожив до 70 лет, 30 сентября в Каире от сердечного приступа умер бельгийско-итальянский режиссёр Франко Драгоне. Он сотрудничал с Cirque du Soleil и Селин Дион, а в России был известен по шоу популярного певца Филиппа Киркорова "Я". Его перу также принадлежит и представление "Дом танцующей воды" в Макао.
Трагическую новость прокомментировал и сам Киркоров. По его словам, из жизни ушёл не просто человек, а настоящий гений и творец, изменивший жизнь артиста и позволивший ему подняться на новый уровень в творчестве.
"Ушёл Великий Франко Драгоне… Человек, чьё видение, по сути, создало "Цирк Дю Сюлей", создало современное, но в то же время навсегда классическое сценическое искусство. <...> Гений, до знакомства с которым, я, Филипп Киркоров, был совсем другим, в сотрудничестве, с которым <...> приблизился к сценическому абсолюту, а после которого… останусь тем, чьи шоу, чьи песни, чьи мысли будут всегда… мыслями "a la Dragone", — написал артист в своих соцсетях.
А ранее в возрасте 68 лет скончался заслуженный артист России Борис Моисеев. За свою жизнь исполнитель хита "Голубая луна" перенёс три инсульта. Иосиф Пригожин и Татьяна Буланова рассказали, каким запомнили ушедшего певца. А Филипп Киркоров поблагодарил Моисеева за совместную работу над клипом "Кармен". Артист отметил, что их дружба длилась почти 40 лет, она навсегда останется в памяти.