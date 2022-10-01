Умер режиссёр Cirque du Soleil, поставивший шоу "Я" Филиппа Киркорова

Не дожив до 70 лет, 30 сентября в Каире от сердечного приступа умер бельгийско-итальянский режиссёр Франко Драгоне. Он сотрудничал с Cirque du Soleil и Селин Дион, а в России был известен по шоу популярного певца Филиппа Киркорова "Я". Его перу также принадлежит и представление "Дом танцующей воды" в Макао.

Трагическую новость прокомментировал и сам Киркоров. По его словам, из жизни ушёл не просто человек, а настоящий гений и творец, изменивший жизнь артиста и позволивший ему подняться на новый уровень в творчестве.