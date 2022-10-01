Азербайджан обсуждает с партнёрами расширение Южного газового коридора
Алиев заявил, что Азербайджан обсуждает с партнёрами расширение Южного газового коридора
Азербайджан начал переговоры с партнёрами по расширению Южного газового коридора за счёт увеличения пропускной способности двух трубопроводов TANAP и TAP, являющихся его составными частями. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Софии на церемонии, посвящённой запуску газового интерконнектора Греция – Болгария.
"Мы уже начали проводить консультации с партнёрами, посвящённые расширению пропускной способности трубопроводов TANAP (Трансанатолийского газопровода. — Прим. Лайфа) с 16 до 32 млрд кубометров [газа] в год и TAP (Трансадриатический газопровод. — Прим. Лайфа) с 10 до 20 млрд кубометров. Без этого будет сложно обеспечить дополнительные поставки газа", — пояснил он.
Как сообщалось, Азербайджан собрался нарастить экспорт газа в Европу до 52 миллиардов кубометров в год. Он также уточнил, что для этого необходимы соответствующие затраты, и заверил, что страна готова выделить дополнительные средства.
ТАСС / АР / Visar Kryeziu