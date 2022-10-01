Мобилизованным россиянам не разрешили не платить налог на землю
"Объясняем.рф": Мобилизованные не освобождаются от уплаты земельного налога
Российские военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, не могут быть освобождены от уплаты земельного налога. Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
"Налоговым кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, одобрила Госдума. Кроме того, ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт.
ТАСС / Александр Щербак