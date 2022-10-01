Глава Олимпийских комитетов Европы отклонил жалобу Украины на Россию

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос не видит причин обсуждать участие России и Белоруссии в семинаре организации, который проходит с 30 сентября по 1 октября в греческой Олимпии. Об этом сообщает Inside the Games.

Ранее менеджер по международным связям Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Алла Тарасюк и менеджер НОК Швеции Петер Рейнебо выразили возмущение в связи с участием в семинаре представителей Москвы и Минска.