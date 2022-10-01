Глава Олимпийских комитетов Европы отклонил жалобу Украины на Россию
Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос не видит причин обсуждать участие России и Белоруссии в семинаре организации, который проходит с 30 сентября по 1 октября в греческой Олимпии. Об этом сообщает Inside the Games.
Ранее менеджер по международным связям Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Алла Тарасюк и менеджер НОК Швеции Петер Рейнебо выразили возмущение в связи с участием в семинаре представителей Москвы и Минска.
"Решение об участии России и Белоруссии в семинаре было принято исполкомом МОК. Мы не собираемся выслушивать какие-либо политические заявления. Я чётко обозначил эту мысль в своём вступительном слове", — сказал Капралос.
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В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России. При этом участие в семинарах ЕОК для представителей РФ разрешено.
ТАСС / Шарифулин Валерий