Германия закупит для Молдавии беспилотники и подготовит офицеров
Минобороны Германии поможет Молдавии приобрести беспилотники и другую военную технику
Глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о планах наращивания военной помощи Молдавии. В частности, речь идёт о подготовке офицеров и передаче различного вооружения. Заявление прозвучало на брифинге в Кишинёве.
"Мы готовы увеличить помощь на повышение квалификации молдавских военных, а также предоставить вооружение, которое необходимо стране в текущей ситуации", — заявила она.
По словом министра, в данный момент ведутся переговоры по закупке беспилотников для молдавской армии и идёт подготовка офицеров. Также она напомнила о том, что ранее благодаря Берлину в Молдавии были отремонтированы оружейные склады и утилизированы просроченные боеприпасы, представляющие опасность. Других деталей о военной помощи она не раскрыла.
Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз запустил программу военной помощи Молдавии на 40 млн евро. Инициатива направлена на приобретение техники и снаряжения для армии Молдавии, которое не предназначено для летального поражения, включая разведывательные беспилотники и тактические средства связи. Позднее в Минобороны страны сообщили о получении западного стрелкового оружия.
ТАСС / EPA / TYTUS ZMIJEWSKI