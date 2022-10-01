Германия закупит для Молдавии беспилотники и подготовит офицеров

Глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о планах наращивания военной помощи Молдавии. В частности, речь идёт о подготовке офицеров и передаче различного вооружения. Заявление прозвучало на брифинге в Кишинёве.

"Мы готовы увеличить помощь на повышение квалификации молдавских военных, а также предоставить вооружение, которое необходимо стране в текущей ситуации", — заявила она.

По словом министра, в данный момент ведутся переговоры по закупке беспилотников для молдавской армии и идёт подготовка офицеров. Также она напомнила о том, что ранее благодаря Берлину в Молдавии были отремонтированы оружейные склады и утилизированы просроченные боеприпасы, представляющие опасность. Других деталей о военной помощи она не раскрыла.