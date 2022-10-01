НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 10:56

Германия закупит для Молдавии беспилотники и подготовит офицеров

Минобороны Германии поможет Молдавии приобрести беспилотники и другую военную технику

Глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о планах наращивания военной помощи Молдавии. В частности, речь идёт о подготовке офицеров и передаче различного вооружения. Заявление прозвучало на брифинге в Кишинёве.

"Мы готовы увеличить помощь на повышение квалификации молдавских военных, а также предоставить вооружение, которое необходимо стране в текущей ситуации", — заявила она.

По словом министра, в данный момент ведутся переговоры по закупке беспилотников для молдавской армии и идёт подготовка офицеров. Также она напомнила о том, что ранее благодаря Берлину в Молдавии были отремонтированы оружейные склады и утилизированы просроченные боеприпасы, представляющие опасность. Других деталей о военной помощи она не раскрыла.

Колонну из 12 HIMARS сняли на видео на границе Румынии и Украины

Колонну из 12 HIMARS сняли на видео на границе Румынии и Украины

Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз запустил программу военной помощи Молдавии на 40 млн евро. Инициатива направлена на приобретение техники и снаряжения для армии Молдавии, которое не предназначено для летального поражения, включая разведывательные беспилотники и тактические средства связи. Позднее в Минобороны страны сообщили о получении западного стрелкового оружия.

Обложка ©

ТАСС / EPA / TYTUS ZMIJEWSKI

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров