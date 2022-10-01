Королева Дании Маргрете объяснила, почему лишила титулов четырёх внуков

Королева Дании Маргрете II заявила, что решение о том, чтобы лишить четырёх внуков королевских титулов, далось ей не так просто. Однако монархиня сделала это для их же блага, пишет People.

"Я думала об этом довольно долгое время и считаю, что это будет хорошо для них в будущем. Вот в чём причина", — заявила Маргрете II в беседе с журналистами.

Кроме того, королева не считает, что теперь её внуки выглядят "отверженными". Однако она не стала настаивать на этом, добавив, что "дальше будет видно".