Королева Дании Маргрете объяснила, почему лишила титулов четырёх внуков
Королева Дании Маргрете II заявила, что решение о том, чтобы лишить четырёх внуков королевских титулов, далось ей не так просто. Однако монархиня сделала это для их же блага, пишет People.
"Я думала об этом довольно долгое время и считаю, что это будет хорошо для них в будущем. Вот в чём причина", — заявила Маргрете II в беседе с журналистами.
Кроме того, королева не считает, что теперь её внуки выглядят "отверженными". Однако она не стала настаивать на этом, добавив, что "дальше будет видно".
Напомним, королева Дании Маргрете лишила титулов четырёх из восьми своих внуков. По официальной версии дворца, это было сделано, чтобы позволить детям её младшего сына, принца Иоахима, жить "более нормальной жизнью". Маргрете последовала примеру других королевских семей в Европе, чтобы уменьшить семью монарха.
ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen