Королевские особы с такой репутацией, что заткнут за пояс даже жену Карла III

Камилла — давняя любовь действующего короля Великобритании Карла III, и именно её называют главной причиной расставания тогда ещё наследника престола с принцессой Дианой. Спустя несколько лет после смерти всенародной любимицы Камилла стала официальной супругой будущего монарха, тем самым лишь увеличив число своих хейтеров. Но среди королевских особ она отнюдь не единственная, чья репутация вызывает вопросы.

Испанская королева Летисия

Королева и король Испании. Фото © Flickr / Presidencia de la República Mexicana

Жена короля Испании Филиппа VI до свадьбы уже имела опыт общения с мужчинами. Причём весьма нелицеприятный для будущих королев, ведь Летисия была замужем за своим школьным учителем литературы. Брак не продержался и года, но до этого парочка встречалась в течение десяти лет.

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит

Кронпринцесса и кронпринц Норвегии. Фото © Wikimedia Commons / Frankie Fouagnthin

Супруга будущего короля Норвегии кронпринца Хокона в молодости работала официанткой. Но вовсе не этот факт вызывает споры о том, достойна ли Метте-Марит носить корону. Гораздо больше недоброжелателей смущает то, что Метте-Марит в прошлом родила сына от наркомана, отбывавшего срок в тюрьме. Однако сам кронпринц не придал этому значения, женился на избраннице и усыновил её ребёнка. А сейчас пара воспитывает ещё двух совместных детей.

Нидерландская королева Максима

Король и королева Нидерландов. Фото © Wikimedia Commons / Holger Motzkau