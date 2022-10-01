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1 октября, 10:41

Молдавия анонсировала снижение стоимости российского газа для страны на 45%

Глава "Молдовагаза" анонсировал снижение стоимости российского газа для страны в октябре на 45%

Уже в этом месяце "Газпром" будет поставлять в Молдавию российское голубое топливо по цене 1031 доллар за 1000 кубометров, что почти вдвое (на 45%) ниже его стоимости в сентябре. Об этом пишет в "Телеграме" председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"По предварительным расчётам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 доллар США за тысячу кубометров", — сообщил Чебан.

В сутки Молдавия импортирует 5,7 млн кубов российского топлива, уточнил глава "Молдовагаза". По его словам, сегодня поставки энергоресурса идут в штатном режиме.

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"Газпром" раскрыл данные об объёмах газа в "Северных потоках" перед аварией

Ранее "Газпром" завершил плановые работы на "Силе Сибири" и возобновил поставки в Китай. Напомним, ремонт на трубопроводе проводился с 22 по 29 сентября, на это время прокачка газа была приостановлена.

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Pexels

Ирина Фальке

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