Молдавия анонсировала снижение стоимости российского газа для страны на 45%

Уже в этом месяце "Газпром" будет поставлять в Молдавию российское голубое топливо по цене 1031 доллар за 1000 кубометров, что почти вдвое (на 45%) ниже его стоимости в сентябре. Об этом пишет в "Телеграме" председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.