Молдавия анонсировала снижение стоимости российского газа для страны на 45%
Глава "Молдовагаза" анонсировал снижение стоимости российского газа для страны в октябре на 45%
Уже в этом месяце "Газпром" будет поставлять в Молдавию российское голубое топливо по цене 1031 доллар за 1000 кубометров, что почти вдвое (на 45%) ниже его стоимости в сентябре. Об этом пишет в "Телеграме" председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"По предварительным расчётам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 доллар США за тысячу кубометров", — сообщил Чебан.
В сутки Молдавия импортирует 5,7 млн кубов российского топлива, уточнил глава "Молдовагаза". По его словам, сегодня поставки энергоресурса идут в штатном режиме.
Ранее "Газпром" завершил плановые работы на "Силе Сибири" и возобновил поставки в Китай. Напомним, ремонт на трубопроводе проводился с 22 по 29 сентября, на это время прокачка газа была приостановлена.
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