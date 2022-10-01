Убийца собачницы в Новой Москве спрятал лицо от камер под капюшоном

Суд арестовал на два месяца задержанного накануне 39-летнего мужчину, который обвиняется в том, что убил женщину в Новой Москве по заказу её супруга. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении исполнителя убийства женщины в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2022 года", — пояснили в ведомстве.

Обвиняемому вменяются статьи "Убийство по найму" и "Незаконный оборот оружия". Вину он признал. По его словам, на место преступления его привёз на автомобиле и затем увёз пособник преступления, с которым они когда-то отбывали наказание в тюрьме. За убийство мужчина получил 78 тысяч рублей из обещанных 500 тысяч. В прокуратуре добавили, что задержать исполнителя помог пособник, который пошёл на сотрудничество со следствием. Во время заседания киллер спрятал лицо от камер под капюшоном.