Убийца собачницы в Новой Москве спрятал лицо от камер под капюшоном
Суд арестовал киллера, убившего собачницу в Новой Москве по заказу её мужа-пенсионера МВД
Суд арестовал на два месяца задержанного накануне 39-летнего мужчину, который обвиняется в том, что убил женщину в Новой Москве по заказу её супруга. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Арест убийцы собачницы в Новой Москве. Видео © ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении исполнителя убийства женщины в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2022 года", — пояснили в ведомстве.
Обвиняемому вменяются статьи "Убийство по найму" и "Незаконный оборот оружия". Вину он признал. По его словам, на место преступления его привёз на автомобиле и затем увёз пособник преступления, с которым они когда-то отбывали наказание в тюрьме. За убийство мужчина получил 78 тысяч рублей из обещанных 500 тысяч. В прокуратуре добавили, что задержать исполнителя помог пособник, который пошёл на сотрудничество со следствием. Во время заседания киллер спрятал лицо от камер под капюшоном.
Напомним, 5 сентября вблизи деревни Троица поселения Вороновское города Москвы найдено тело 50-летней женщины с огнестрельным ранением. По подозрению задержан её муж — 52-летний Юрий Новиков, который мог убить супругу, чтобы завладеть имуществом. Сначала мужчина вину отрицал. По его словам, женщину застрелил неизвестный, которому не понравилось, что она выгуливала собаку без намордника. Но эта версия не подтвердилась. Новикова отправили в СИЗО на два месяца, как и его пособника. Исполнитель убийства задержан накануне.
ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ