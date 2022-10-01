Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

Журналист калининградского издания RuBaltic 25-летний Алексей Ильяшевич был убит в ходе боевых действий под Авдеевкой. О его трагической гибели сообщил главред Александр Носович, отметив, что "это был огромный светлый и ясный талант", который мог вырасти "из замечательного журналиста в великого русского писателя".

"Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич", — отметил главред на сайте издания.

Журналист был родом из Енакиева в ДНР, в 2014 году окончил школу и, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику. Он понял, что должен быть на стороне России и Донбасса, и "предпочёл учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета", поделился Носович. Затем Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и ушёл на передовую.