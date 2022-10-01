Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
Главред RuBaltic сообщил о гибели журналиста Алексея Ильяшевича в боях под Авдеевкой
Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич. Фото © YouТube / RuBaltic•Ru
Журналист калининградского издания RuBaltic 25-летний Алексей Ильяшевич был убит в ходе боевых действий под Авдеевкой. О его трагической гибели сообщил главред Александр Носович, отметив, что "это был огромный светлый и ясный талант", который мог вырасти "из замечательного журналиста в великого русского писателя".
"Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич", — отметил главред на сайте издания.
Журналист был родом из Енакиева в ДНР, в 2014 году окончил школу и, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику. Он понял, что должен быть на стороне России и Донбасса, и "предпочёл учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета", поделился Носович. Затем Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и ушёл на передовую.
"Просто знайте, какие ребята выбирают Россию, может, от этого вам будет не так страшно жить в наше время и думать о будущем", — обратился к читателям его коллега.
Как сообщалось, первый замглавы Администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб вчера в результате ракетного удара ВСУ по Херсону. На своей должности он проработал всего полтора месяца. Глава государства Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.