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Регион
Опубликовано 1 октября 2022, 11:28
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Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

Главред RuBaltic сообщил о гибели журналиста Алексея Ильяшевича в боях под Авдеевкой

Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич. Фото © YouТube / RuBaltic•Ru

Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич. Фото © YouТube / RuBaltic•Ru

Журналист калининградского издания RuBaltic 25-летний Алексей Ильяшевич был убит в ходе боевых действий под Авдеевкой. О его трагической гибели сообщил главред Александр Носович, отметив, что "это был огромный светлый и ясный талант", который мог вырасти "из замечательного журналиста в великого русского писателя".

"Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич", отметил главред на сайте издания.

Журналист был родом из Енакиева в ДНР, в 2014 году окончил школу и, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику. Он понял, что должен быть на стороне России и Донбасса, и "предпочёл учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета", поделился Носович. Затем Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и ушёл на передовую.

"Просто знайте, какие ребята выбирают Россию, может, от этого вам будет не так страшно жить в наше время и думать о будущем", — обратился к читателям его коллега.

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Татьяна Миссуми
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