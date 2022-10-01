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1 октября, 11:28

Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

Главред RuBaltic сообщил о гибели журналиста Алексея Ильяшевича в боях под Авдеевкой

<p>Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич. Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-Wp8N2D_vQo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouТube / RuBaltic•Ru</a></p>

Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич. Фото © YouТube / RuBaltic•Ru

Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru 25-летний Алексей Ильяшевич был убит в ходе боевых действий под Авдеевкой. О его трагической гибели сообщил главред Александр Носович, отметив, что "это был огромный светлый и ясный талант", который мог вырасти "из замечательного журналиста в великого русского писателя".

"Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич", — отметил главред на сайте издания.

Журналист был родом из Енакиево в ДНР, в 2014 году окончил школу и, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику. Он понял, что должен быть на стороне России и Донбасса и "предпочёл учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета", поделился Носович. Затем Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и ушёл на передовую.

"Просто знайте, какие ребята выбирают Россию — может, от этого вам будет не так страшно жить в наше время и думать о будущем", — обратился к читателям его коллега.

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Татьяна Миссуми

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