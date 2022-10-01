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1 октября, 14:10

ВС России уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в Запорожье

Российская армия уничтожила украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка ДНР, Калиновка Николаевской области, а также в районе населённого пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф писал, что в ходе спецоперации были испытаны танки с панорамным прицелом. По словам главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, прицел совмещён с дистанционной пулемётной установкой. За счёт этого командир может вести стрельбу по живой силе противника как с места, так и в движении, независимо от работы наводчика-оператора.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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