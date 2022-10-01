Путин направил приветствие участникам XXXIII Фестиваля документального кино "Россия"
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов XXXIII Открытого фестиваля документального кино "Россия". В поздравительной телеграмме он обратил внимание, что фестиваль прошёл большой, насыщенный путь и заслуженно стал одним из самых востребованных творческих форумов в культурной жизни страны.
"Он знакомит зрителей с качественным, основанном на реальных событиях кино, заставляет их задуматься над актуальными, наиболее острыми проблемами современности. Отрадно, что интерес к фестивалю неизменно растёт, а представленные в его программе фильмы отличают важность заявленных тем и высокий профессионализм их создателей", — заметил российский лидер.
Российский лидер выразил уверенность в том, что фестиваль вызовет широкое общественное внимание, а также даст старт новым перспективным проектам как в сфере межрегионального, так и международного взаимодействия.
Также Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пообщался с 16-летней Богданой Нещерет. Девушка — рядовой бригады "Призрак" из Донбасса — со сцены на Красной площади прочитала свои стихи. Российский лидер, поговорив с ней, обещал издать её сборник.
ТАСС / Михаил Метцель