Путин направил приветствие участникам XXXIII Фестиваля документального кино "Россия"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов XXXIII Открытого фестиваля документального кино "Россия". В поздравительной телеграмме он обратил внимание, что фестиваль прошёл большой, насыщенный путь и заслуженно стал одним из самых востребованных творческих форумов в культурной жизни страны.

"Он знакомит зрителей с качественным, основанном на реальных событиях кино, заставляет их задуматься над актуальными, наиболее острыми проблемами современности. Отрадно, что интерес к фестивалю неизменно растёт, а представленные в его программе фильмы отличают важность заявленных тем и высокий профессионализм их создателей", — заметил российский лидер.

Российский лидер выразил уверенность в том, что фестиваль вызовет широкое общественное внимание, а также даст старт новым перспективным проектам как в сфере межрегионального, так и международного взаимодействия.