Не менее 35 человек погибли при взрыве возле школы в Кабуле
В ООН сообщили о гибели не менее 35 человек при взрыве у школы в Кабуле
Рядом со школой в Кабуле прогремел взрыв, погибло как минимум 35 человек, а 82 получили ранения. Об этом сообщила миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
"Согласно последним данным ООН, по меньшей мере 35 человек погибли и 82 пострадали. Большинство жертв — девушки и молодые женщины", — указала она в "Твиттере".
Накануне в западной части столицы Афганистана в образовательном центре "Кадж" также произошёл взрыв. В результате трагедии погибло 32 человека, ранения получило 40.
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Haroon Sabawoon / Anadolu Agency