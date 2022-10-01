Не менее 35 человек погибли при взрыве возле школы в Кабуле

Рядом со школой в Кабуле прогремел взрыв, погибло как минимум 35 человек, а 82 получили ранения. Об этом сообщила миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

"Согласно последним данным ООН, по меньшей мере 35 человек погибли и 82 пострадали. Большинство жертв — девушки и молодые женщины", — указала она в "Твиттере".