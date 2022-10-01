НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 13:55

ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную часть Энергодара в Запорожской области, сообщает администрация города.

"Нацформирования ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города. Сообщается о 13 взрывах, в данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Городские экстренные службы сейчас находятся в состоянии готовности для оказания немедленной помощи.

"Ураганом" по цели": Минобороны показало боевую работу РСЗО по уничтожению объектов ВСУ

"Ураганом" по цели": Минобороны показало боевую работу РСЗО по уничтожению объектов ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела украинскими военными Донецка погиб 74-летний мирный житель.

Обложка ©

ТАСС

Артур Белкин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров