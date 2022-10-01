ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную часть Энергодара в Запорожской области, сообщает администрация города.
"Нацформирования ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города. Сообщается о 13 взрывах, в данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Городские экстренные службы сейчас находятся в состоянии готовности для оказания немедленной помощи.
Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела украинскими военными Донецка погиб 74-летний мирный житель.
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ТАСС