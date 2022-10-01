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1 октября, 13:48

Украина ввела санкции против 3,6 тысячи российских граждан и компаний

Правительство Украины согласовало новый санкционный список в отношении россиян. В него вошли более 3600 физических и юридических лиц. Власти Киева намерены "усилить санкционное давление с помощью стран G7".

"Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против более 3600 физических и юридических лиц", — говорится в сообщении на сайте Минэкономики Украины.

Глава министерства Юлия Свириденко добавила, что "потенциал ужесточения санкций ещё далеко не исчерпан" и ограничения обсуждались с министрами торговли стран G7 в Германии. Так, в списке фигурируют дети и родственники президента РФ Владимира Путина и его близкого окружения, представители региональных элит и властей РФ, представители высшего руководящего состава Вооружённых сил РФ, олигархи, представители правительств ЛНР и ДНР, а также артисты, включая граждан Украины.

Санкции касаются и иностранцев — международных наблюдателей на референдумах, а также ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

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Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Ирина Фальке

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