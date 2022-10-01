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1 октября, 13:44

Шойгу заинтересовался автоматом одного из бойцов в ходе проверки подготовки мобилизованных

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" в подмосковном парке "Патриот". Вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым он проверил условия размещения и ход подготовки мобилизованных к военной службе. Кадры встречи опубликованы в телеграм-канале телеканала "Звезда".

Шойгу, Собянин и Воробьёв проверили условия размещения и ход подготовки мобилизованных к военной службе. Видео ©

Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, а также добровольцев. Кроме того, министр обороны пообщался с бойцами и выслушал их предложения. Он заинтересовался автоматом одного из бойцов, а после проверки оружия вернул его владельцу. Военнослужащие рассказали, что условиями довольны. Также их обеспечили обувью, одеждой и прочим.

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Ранее Лайф рассказывал, что мобилизованные из Ленинградской области проходят военную подготовку на общевойсковом полигоне Западного военного округа. Многие бойцы ещё несколько дней назад слабо представляли себе, как управляться с гранатомётом, а теперь благодаря тренировкам отрабатывают меткость на учебных мишенях.

Обложка ©

Кадр из видео / t.me / Zvezdanews

Оксана Попова

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