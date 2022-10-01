Шойгу заинтересовался автоматом одного из бойцов в ходе проверки подготовки мобилизованных

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" в подмосковном парке "Патриот". Вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым он проверил условия размещения и ход подготовки мобилизованных к военной службе. Кадры встречи опубликованы в телеграм-канале телеканала "Звезда".

Шойгу, Собянин и Воробьёв проверили условия размещения и ход подготовки мобилизованных к военной службе. Видео ©

Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, а также добровольцев. Кроме того, министр обороны пообщался с бойцами и выслушал их предложения. Он заинтересовался автоматом одного из бойцов, а после проверки оружия вернул его владельцу. Военнослужащие рассказали, что условиями довольны. Также их обеспечили обувью, одеждой и прочим.