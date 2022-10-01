Шойгу заверил, что сдвиг осеннего призыва не повлияет на увольнение демобилизованных

Перенос начала осеннего призыва на один месяц никак не повлияет на сроки возвращения домой отслуживших солдат ВС РФ. Об этом журналистам заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе проверки хода подготовки и условий размещения мобилизованных граждан в Подмосковье.

"Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой", — заявил Шойгу.

Он также напомнил, что сдвиг начала осеннего призыва связан с проходящей в стране частичной мобилизацией и попытками избежать различных накладок в работе военкоматов.