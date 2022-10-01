В ЦВО осенью призовут меньше срочников, чем в прошлом году

Военкоматы Центрального военного округа (ЦВО) призовут на три тысячи меньше человек на срочную службу, нежели годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Всего военными комиссариатами Центрального военного округа осенью текущего года будет призвано более 51 тыс. человек. Стоит отметить, что осенью 2021 года из регионов дислокации ЦВО было призвано около 54 тыс. граждан", — отмечается в тексте релиза.