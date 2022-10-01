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1 октября, 12:21

В ЦВО осенью призовут меньше срочников, чем в прошлом году

Военкоматы Центрального военного округа (ЦВО) призовут на три тысячи меньше человек на срочную службу, нежели годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Всего военными комиссариатами Центрального военного округа осенью текущего года будет призвано более 51 тыс. человек. Стоит отметить, что осенью 2021 года из регионов дислокации ЦВО было призвано около 54 тыс. граждан", — отмечается в тексте релиза.

МО РФ: Осенний призыв никак не связан со спецоперацией

МО РФ: Осенний призыв никак не связан со спецоперацией

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в ВС РФ призовут 120 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. В Кремле пояснили, что перенос начала призыва на месяц связан с перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации.

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ТАСС / Кухмарь Кирилл

Артур Белкин
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